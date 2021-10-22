Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

За три квартала 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине, по сравнению со стоимостью на конец прошлого года, выросли в среднем на 13,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Согласно обнародованным данным, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 12,5%, на вторичном - на 14,9%.

При этом однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 12,1%, на вторичном - на 15,2%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,8%, на вторичном - на 15,6%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,9%, на вторичном - на 14,1%.

Прогноз цен на жилье в Украине

Как сообщал УНИАН, по прогнозам специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, к концу года стоимость жилья на первичном рынке вырастет на 5-10%, на вторичном - до 7%.

Цены на жилье в Украине в апреле-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%.

Цены на жилье в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 8,8%. В частности, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%.

Автор: Богдан Слуцкий