Стоимость жилья на "первичке" может вырасти на 25% по итогам 2021 года.

Стоимость жилья на первичном рынке Киева и других украинских городов продолжит расти: осенью квартиры в столице могут подорожать на 5-7%.

Об этом пишет UBR, ссылаясь на прогнозы экспертов по недвижимости.

По итогам текущего года общий рост может составить порядка 25%. При этом эксперты подчеркивают, что запуск госпрограммы ипотеки либо привлекательные условия от застройщиков не привлекают покупателей. В связи с этим рост цен связан исключительно со спросом на жилье, поясняют аналитики.

"Экономически обоснованные причины для роста цен на первичном рынке практически исчерпаны. И уже ближе к концу года, в конце ноября-в декабре, если сохранится существующая экономическая ситуация, ценовая динамика будет очень незначительной: в пределах 0,5-1%", – говорит гендиректор компании "Увекон" Владимир Шалаев.

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С начала года на 18-20% выросли цены на жилье практически во всех крупных городах страны. В областных центрах поменьше (Ивано-Франковск, Ривне, Винница) этот показатель превысил 15%.

На осень аналитики прогнозируют умеренный рост цен на недвижимость - в среднем на 5-10% в гривневом эквиваленте.

Как ранее сообщал УНИАН, на рынке недвижимости Киева обнаружили довольно необычное предложение - однокомнатную квартиру без окон по колоссальной цене.

Автор: Юрий Годован