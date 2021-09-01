Эксперты предупреждают, что отрасль может столкнуться с переизбытком производства.

Мировые сталепроизводители получили новые возможности для модернизации и декарбонизации благодаря росту мировых цен на сырье и металлургическую продукцию.

Об этом пишет издание "МинПром" в статье "Стальное окно инвестиций".

Так, ArcelorMittal намерена к 2030 году сократить выбросы углерода в атмосферу на 25%. Также компания планирует построить в испанском городе Сестаю первый в мире сталелитейный завод с нулевыми выбросами благодаря технологии прямого восстановления железа. Стоимость проекта - 1,1 млрд долл.

Читайте такжеМеталлургам стоит приготовиться к падению цен на руду – экономистВ свою очередь, японская Nippon Steel из-за растущего спроса на авторынке планирует расширить мощности совместного предприятия с ArcelorMittal в Индии до 15 млн т годовых.

Как отмечает издание "МинПром", даже сталепроизводители-"середняки" могут позволить себе сегодня крупные инвестиции. Так, бразильская Gerdau решилась вложить 500 млн долл в расширение завода Ouro Branco в штате Минас-Жераис. Ранее компания возобновила работу завода Mogi das Cruzes (Сан-Паулу) после двух лет простоя, а вскоре намерена возродить еще один закрытый прокатный завод в Рио-де-Жанейру.

Так, издание отмечает, что, судя по этим планам предприятий, металлургия переживает сегодня давно не виданный расцвет. Но эксперты опасаются, что он будет недолгим, а отрасль может столкнуться с переизбытком производства.

"Окно возможностей не будет открытым вечно. Скорее всего, кто первым вложит инвестиции, тот их и окупит. Кто замешкается или проест нынешние прибыли, завтра останется ни с чем", - подчеркивает "МинПром".

Автор: Григорий Бондарь