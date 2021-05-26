Падение капинвестиций в Украине в январе-марте 2021 года замедлилось по отношению к аналогичному периоду 2020 года до 9,5% с 42,9% в четвертом квартале 2020 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Читайте такжеВ Украине растет спрос на кредиты - НБУ
Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 9,5% - до 78,179 млрд грн.
Наибольшее падение инвестиций зафиксировано:
- в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 79,6% (до 48 млн грн);
- телекоммуникаций – на 34,6% (до 2 млрд грн);
- программирования – на 33,7% (до 480 млн грн);
- образования – на 31,8% (до 244,8 млн грн);
- оптовой торговли – на 30,9% (до 2,2 млрд грн).
Рост капитальных инвестиций в первом квартале наблюдался:
- в сферах лесного хозяйства – в 2,7 раза (до 89,6 млн грн);
- здравоохранения и социальной помощи – почти в 2,4 раза (до 1,54 млрд грн);
- в почтовой и курьерской деятельности – в 2,2 раза (до 28,6 млрд грн);
- рекламной деятельности – на 67,8% (до 355,7 млн грн).
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В каких регионах выросли капинвестиции:
- Луганской (на 81,5%);
- Запорожской (на 60,1%);
- Ивано-Франковской (на 47,5%) областях.
Самое значительное уменьшение капинвестиций зафиксировано в:
- Кировоградской (на 33,5%);
- Одесской (на 29,4%);
- Волынской (на 26,5%) областях.
Предыдущие показатели
В 2019 году они выросли на 15,5%, в 2018-м — на 16,4%.
Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократились на 18,55% - до 508,22 млрд грн.
ВВП и промышленное производство в Украине в первом квартале 2021 года снизились на 2%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram