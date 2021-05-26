Наибольшее падение инвестиций зафиксировано в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Падение капинвестиций в Украине в январе-марте 2021 года замедлилось по отношению к аналогичному периоду 2020 года до 9,5% с 42,9% в четвертом квартале 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеВ Украине растет спрос на кредиты - НБУ

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 9,5% - до 78,179 млрд грн.

Наибольшее падение инвестиций зафиксировано:

в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 79,6% (до 48 млн грн);

телекоммуникаций – на 34,6% (до 2 млрд грн);

программирования – на 33,7% (до 480 млн грн);

образования – на 31,8% (до 244,8 млн грн);

оптовой торговли – на 30,9% (до 2,2 млрд грн).

Рост капитальных инвестиций в первом квартале наблюдался:

в сферах лесного хозяйства – в 2,7 раза (до 89,6 млн грн);

здравоохранения и социальной помощи – почти в 2,4 раза (до 1,54 млрд грн);

в почтовой и курьерской деятельности – в 2,2 раза (до 28,6 млрд грн);

рекламной деятельности – на 67,8% (до 355,7 млн грн).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В каких регионах выросли капинвестиции:

Луганской (на 81,5%);

Запорожской (на 60,1%);

Ивано-Франковской (на 47,5%) областях.

Самое значительное уменьшение капинвестиций зафиксировано в:

Кировоградской (на 33,5%);

Одесской (на 29,4%);

Волынской (на 26,5%) областях.

Предыдущие показатели

В 2019 году они выросли на 15,5%, в 2018-м — на 16,4%.

Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократились на 18,55% - до 508,22 млрд грн.

ВВП и промышленное производство в Украине в первом квартале 2021 года снизились на 2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная