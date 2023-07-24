Коллеги, как инженер, хотел бы обсудить с вами проблему, с которой мы часто сталкиваемся - мобильные телефоны, которые попадают в воду. Как вы знаете, ремонт таких устройств может быть достаточно сложным, поскольку после вскрытия телефона не всегда ясно, что именно придется ремонтировать.

При этом, если вы пытаетесь реанимировать телефон самостоятельно, важно соблюдать правильную последовательность действий.

Что нужно делать при попадании влаги?

В первую очередь, рекомендуется снять крышку телефона и аккумулятор. Это поможет предотвратить короткое замыкание и повреждение компонентов во время попадания влаги. Затем следует извлечь сим-карту из устройства.

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Если аккумулятор несъёмный рекомендуется положить телефон в силикагель или рис. Да-да, в рис! Нами отмечено, что гаджеты, которые сушились в рисе, имеют меньше следов негативного воздействия от воды.

Стоит также обратить внимание, что после высыхания на элементах телефона может остаться соль, которая образуется из минеральных веществ в воде. Эта соль может привести к коррозии платы, контактов, дорожек и шлейфов внутри устройства. И это может негативно сказаться на работе телефона в долгосрочной перспективе.

Что нельзя делать в случае попадания влаги?

Не вздумайте сушить телефон феном: вопреки единичным случаям, когда это, якобы, помогало, телефон работал вопреки, а не благодаря такой просушке.

Важно понимать, что даже, если телефон, после самостоятельной сушки, включился и функционирует на первый взгляд нормально, процесс разрушения уже начался. Время от времени устройство может начать работать с перебоями, а в конечном итоге перестать включаться вовсе.

Неисправности и варианты ремонта после воды

Если Вам повезло, и телефон включается после контакта с водой, но на экране видны разводы, это наиболее безобидный сценарий. В таком случае, проблему можно решить сравнительно просто - заменой дисплея смартфона. На фото белые разводы на дисплее Xiaomi Redmi 9 после воды.

Однако, сложнее обстоят дела, если из-за попадания воды некоторые радиоэлементы уже окислились или вышли из строя. В этой ситуации, если имеется только единичные проблемы, их можно попытаться исправить заменой отдельных элементов, например, окислившихся разъемов или шлейфов.

Какая цена ремонта после воды?

А теперь хочу ответить на самый распространенный вопрос: "Сколько будет стоить ремонт утопленного телефона?" Если телефон не включается после попадании жидкости внутрь, то отвечу честно: "Не знаю". Без диагностики неисправности в таком случае не обойтись, так как вода могла вывести из строя любой элемент, и потому телефон нужно разбирать и тестировать для выявления неисправности.

На сегодняшний день, средняя цена ремонта смартфона после попадания влаги от 700 до 900 грн.

В некоторых случаях если поврежден дисплей цена ремонта может составлять половину стоимости телефона.

Так например на этой недели был в ремонте Samsung S20 Plus после падения – ремонт обошелся в 1250 грн.

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