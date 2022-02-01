На Закарпатье завершили строительство подпорной стенки в составе трассы Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов возле водопада Труфанец. Искусственное сооружение, защищающее одну из самых живописных дорог области, возвели в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

Водопад Труфанец - известный гидрологический памятник природы и туристическая жемчужина Карпат, расположенная на юго-восточных склонах горного массива Свидовец.

"Возле этой туристической жемчужины построена самая длинная подпорная стена в Украине. Ее длина — почти 2 км Стена защищает дорогу Н-09 от разрушительного воздействия реки Тиса. Функция сооружения - уменьшить масштабы размыва земляного полотна и сдержать оползни почвы", - говорится в сообщении.

Во время работ рабочие также укрепили гору возле известного водопада, чтобы защитить дорогу Н-09 от оползней и селевых потоков. В этом месте проезжую часть автодороги расширили от шести до восьми метров.

Отныне трасса Н-09, соединяющая три области, имеет наибольшее количество подпорных стенок и габионов, длиной сотни километров.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.