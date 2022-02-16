Инвестиции Группы компаний в реализацию проектов по апгрейду производств превысили 1 миллиард долларов США.

Акционеры Группы "Метинвест" побывали на комплексе МНЛЗ-4, который не имеет аналогов в Украине – новой машины непрерывного литья заготовки.

Современное оборудование комплекса позволяет повышать энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента. Кроме того, в комплексе задействованы одни из самых известных прогрессивных технологий обеспыливания и повторного использования воды для охлаждения.

МНЛЗ-4 разработан с учётом новейших технологий и с соблюдением европейских экологических стандартов: газоочистное оборудование соответствует экологическим требованиям Евросоюза. Благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально.

Также инвесторы посетили листопрокатный стан "1700". Обновленный благодаря реконструкции, завершившейся в 2019 году, меткомбинат расширил возможности как листопрокатного производства, так и расширения сортамента. Теперь слябы толщиной 250 мм, которые производит новая МНЛЗ-4, прокатываются в конкретном размерном диапазоне, а масса рулона увеличилась до 32 т. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 110 млн долларов США.

"Метинвест" планирует вытеснить с украинского рынка некачественный импортный товар: Группа компаний инвестирует в новый цех по производству холодного проката, оцинкованного и окрашенного рулона более $1 млрд долларов. Комплекс позволит расширить сортамент выпускаемой продукции, ориентируясь на внутренний рынок и рынок СНГ, Европы.

Акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов, проинспектировавший ход строительства, заявил:

"Я думаю, что этот цех будет гордостью Мариуполя и Украины, символом украинской промышленности"

На меткомбинате "Азовсталь" акционеры посетили полностью перестроенную в процессе реконструкции доменную печь №3. Домна оснащена самым современным оборудованием, огнеупорными материалами, автоматизированной системой контроля производственных процессов, построен двухуровневый литейный двор закрытого типа с мощной газоочисткой на основе рукавных фильтров. А новая система охлаждения позволила отказаться от использования морской воды. Кроме того, ДП №3 работает на пылеугольном топливе, что позволяет экономить до 30 млн кубометров природного газа в год.

"Мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в город Мариуполь и наши предприятия. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы люди имели достойную работу, достойную зарплату, а самое главное – счастливую жизнь", – сказал акционер по итогам экскурсии по производственным площадкам мариупольских металлургических предприятий.