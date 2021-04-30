Самыми популярными странами, где ждут украинцев на работу, являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Средняя зарплата за рубежом почти вдвое превышает зарплату, которую предлагают на аналогичных должностях в Украине.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Jooblе.

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Отмечается, что, например, в Украине дальнобойщик может получать до 30 тыс. грн, тогда как за рубежом аналогичный специалист может получать до 75 тыс. грн.

Самыми популярными странами, где ждут украинцев на работу, являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Работодатели из ЕС в основном ищут в Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.

Как сообщила руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, высокие зарплаты - это главный мотив для выезда украинцев на заработки.

«Работодатели из стран Евросоюза это понимают, поэтому часто обеспечивают украинских работников проживанием, обедами, иногда даже трансфером до рабочего места и спецодеждой, чтобы человек имел возможность привезти домой больше денег», - приводятся в сообщении ее слова.

Кирильевнина также подчеркнула, что чаще всего перечисленные блага предлагают именно квалифицированным работникам, чтобы поощрить их к переезду. Неквалифицированные работники тоже их получают, однако не так часто и не в таком объеме, как профессиональные кадры.

Зарплата в Украине

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планируют искать работу в Украине, а в Польшу выезжает каждый второй соискатель за рубежом.

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Автор: Екатерина Жирий