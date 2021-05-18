Михаил Федоров считает, что Дія City - это прорыв с точки зрения государственного бренда.

С помощью специального правового и налогового режимов для TТ-компаний Дія City в Украине в ближайшие годы вдвое увеличится количество людей, работающих в IТ-отрасли, и втрое - общий доход IТ-отрасли.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил на Diia Summit в рамках Всеукраинского форума «Украина 30».

По словам Федорова, украинский проект разработан на основе лучших мировых примеров.

«В Дубае есть 20 специальных правовых режимов для того, чтобы предприниматель мог выбрать и зарегистрировать собственную компанию с различными налоговыми стимулами. В мире - почти 4000 таких специальных режимов», - отметил министр.

По мнению Федорова, на базе передовых практик в рамках Дія City создадут лучшую налоговую систему, лучший правовой режим для того, чтобы технологические компании могли без привязки к территории размещать свои компании и развивать бизнес в Украине.

«Это прорыв с точки зрения государственного бренда», - подчеркнул министр.

Вице-премьер напомнил, что основной законопроект по Дія City уже принят в первом чтении, налоговый - зарегистрирован в Верховной Раде. Федоров выразил надежду на дальнейшую поддержку законов о Дія City депутатами парламента.

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Автор: Иван Бойко