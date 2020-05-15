Американский владелец судна Trump D просит помощи у посольства США в связи с действиями прокуратуры АРК

В центре внимания судно SEABREEZE (так называлось Trump D до продажи нынешнему владельцу) оказалось два года назад.

Прокуратура АРК пытается ограничить передвижения судна Trump D. Американский судовладелец – компания PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC – планирует обратиться за помощью в посольство США в Украине, пытаясь восстановить справедливость.

В центре внимания судно SEABREEZE (так называлось Trump D до продажи нынешнему владельцу) оказалось два года назад, пишет Цензор.нет. В 2018 оно было арестовано после окончания погрузки зерна, которое должно было направиться в Испанию. Владельцев обвинили в том, что они добывали песок неподалеку от Крыма без разрешения украинских властей. С тех пор никаких доказательств этого правоохранители не обнаружили. Более того, арестованное судно также не сильно интересовало прокуратуру – последние следственные действия (обыск) были проведены на судне еще 28 апреля 2018 года.

В суде дело не рассматривалось по сути. Наоборот, прокуратура АРК тщательно препятствовала процессу – отводила судей, ходатайствовала об отменах и переносах судебных заседаний. Несмотря на все усилия, за два года никаких доказательств причастности судна-зерновоза к перевозке песка предоставлено не было. Все данные, которыми оперирует прокуратура – сведения реестра Equasis, и никакой тайны в них нет, а тем более состава правонарушения.

В итоге, спустя два года, Приморский районный суд г. Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов прежних судовладельцев на снятие ареста. Более того, в решении суда указано, что судно SEABREEZE не имеет никакого отношения к судну земснаряду Pechora, в отношении которого прокуратура выдвигает обвинения в незаконной добыче песка.

После решения суда корабль был продан американской компании PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC и переименован в Trump D. Но прокуратура АРК распространила пресс-релиз, где ставит под сомнение решение суда и требует его пересмотра. В такой ситуации новый владелец не может воспользоваться законно приобретенным имуществом, а судно и дальше рискует оставаться в порту Южный.

"Такие действия прокуратуры не только идут вразрез с нормами международного права, но и негативно влияют на имидж Украины как правовой державы. У прокуратуры АРК было достаточно времени для сбора доказательств и проведения расследования, но даже если они хотят продолжать следственные действия, то новый владелец не имеет к ним никакого отношения и это не может быть поводом для ограничения его прав распоряжаться имуществом", - пишет "Цензор.нет".