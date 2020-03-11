Активисты пикетировали здание налоговой службы перед выборами председателя Общественного совета - СМИ

Более сотни активистов собрались под дверями Государственной налоговой службы накануне избрания нового председателя Общественного совета

Об этом сообщает телеканал НАШ.

Протестующие утверждают, что в состав общественного совета налоговой хотят протолкнуть так называемых "решал", которые долгое время находятся вокруг налоговых органов и решали вопрос коррупционным способом.

По словам митингующих, их возмущает то, что на должность председателя общественного совета выдвигается Дмитрий Алексеенко, человек, которого подозревают в отношениях с Романом Насировым и Евгением Бамбизовым, ранее уволенными из Государственной фискальной службы.

"Крайне возмущены его работой. Лоббирует только интересы Насирова. По сути, это его человек, и он только развивает коррупцию. Все коррупционные схемы скрываются. Ничего не обнародуется", - говорит частный предприниматель Егор Свиридов.

Еще один предприниматель, Георгий Жариков, добавляет: "Я считаю, что недопустимо, чтобы человек, который был в таких связях контролировал такие важные государственные органы. Он уже возглавлял общественный совет при Государственной фискальной службе и при Министерстве финансов, но мы общественность, так и не получила публичного отчета о деятельности этих общественных советов".

Как отмечается, сам Алексеенко накануне заседания с протестующими общаться не захотел, однако попытался пошутить - стал в их ряды. И его встретили не слишком радостно.

"Алексеенко ни в коем случае нельзя допускать к власти. Я считаю, что это будет полный произвол и беззаконие. Ни одного отчета за свою прошлую деятельность он не сдал. Народ протестует, просят принести хотя бы сейчас публично этот отчет, чтобы мы понимали, о чем вообще идет речь", - заявила Наталья Денисюк, частный предприниматель.

Впрочем, ни ответов, ни объяснений - не дождались. Избранный "старый-новый" председатель Общественного совета при ГНС попросту ушел.