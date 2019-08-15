Компания H&M назвала дату открытия третьего магазина в Украине

В новом магазине будет представлена линия H&M MAMA и, впервые в Украине, мужская линия H&M Sport.

Одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой - шведская компания H&M 12 сентября откроет третий магазин в Украине, который будет расположен в киевском торговом центре River Mall по улице Днепровская Набережная, 12.

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Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International (Украина), которая выступает эксклюзивным брокером этого открытия.

"Магазин расположится на двух этажах ТРЦ и займет площадь 2900 кв.м. На этот раз бренд удивит покупателей новой концепцией интерьера, выполненной в более теплых оттенках. Это тестовая версия магазина, которая впервые была запущена в Стокгольме в ноябре 2017 года c целью создания максимально комфортного пространства для шопинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом магазине будет представлен ассортимент женской, мужской, подростковой и детской одежды.

Кроме того, в новом магазине будет представлена линия H&M MAMA и, впервые в Украине, мужская линия H&M Sport.

При этом, как и во всех магазинах H&M в мире, в ТРЦ River Mall будет установлен бокс для сбора одежды и текстиля. Любой желающий может принести пакет с ненужными вещами на переработку – и взамен получить купон на скидку.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2018 года шведская компания H&M открыла cвой первый магазин в Украине.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира находится в Стокгольме. H&M и связанные с ней бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.

Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 60 стран мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство в Украине работает с 1997 года в Киеве.