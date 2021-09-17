По ее мнению, это позволит повысить размер пенсий.

Жительница Львовщины просит Окружной административный суд Киева обязать Кабинет министров увеличить размер единого социального взноса (ЕСВ) до 42%.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева обратилась жительница Львовской области с иском к Кабинету Министров Украины и Пенсионному фонду Украины. Истица, кроме прочего, просит суд обязать Кабинет Министров Украины и Пенсионный фонд Украины повысить ЕСВ дважды - до 42%. По ее мнению, это позволит увеличить доход в государственный бюджет в налоговом эквиваленте и, как следствие, – повысить размер пенсий в Украине", - сказано в сообщении

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Автор: Дмитрий Хилюк