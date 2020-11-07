Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

«Украина получит от Всемирного банка $ 100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке», - отметил президент.

Зеленский поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - добавил он.

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Автор: Инна Андалицкая