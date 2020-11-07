Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
«Украина получит от Всемирного банка $ 100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке», - отметил президент.
Зеленский поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.
"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - добавил он.
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