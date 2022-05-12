По данным издания, причин этой ситуации две: повышенный спрос и нехватка предложения.

В Украину ввозят на 50% меньше техники, чем до войны. Ретейлеры прогнозируют дефицит недорогой электроники.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, причин этой ситуации две: повышенный спрос и нехватка предложения. С началом полномасштабной войны волонтеры и военные скупили бюджетные планшеты, смартфоны, зарядные устройства, дроны и другую электронику. А ритейлеры и дистрибуторы потеряли товарные запасы за войну.

Некоторые сети также потеряли склады были разграблены или уничтожены. К тому же импортировать новую технику стало значительно сложнее: порты, через которые в Украину завозили технику из Китая, закрыты. Авиатранспорт не функционирует. И хотя технику вновь начинают завозить, объемы импорта невелики.

На отечественном рынке уже есть определенный дефицит персональной электроники-заканчиваются некоторые модели смартфонов, планшетов, ноутбуков и павербанков.

Морские поставки перенастраивают на порты в европейских странах, через западную границу. С самолетами такая же история. Они направляются в другие страны и там товар перегружают на фуры, которые потом едут в Украину. По дороге товар долго стоит на границе.

Однако импортировать интенсивнее продавцы техники не спешат. И не только из-за сложностей с логистикой. Спрос вырос лишь на отдельную технику. В целом же он кардинально упал.

Однако ситуация создает окно возможностей для украинских производителей техники. Они смогут частично обеспечить рынок бытовой техникой.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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