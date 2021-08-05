Резервы выросли благодаря доразмещению правительством еврооблигаций и покупке регулятором валюты на межбанковском валютном рынке.

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и по состоянию на 1 августа 2021 года составили 28,951 млрд долл. в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, резервы выросли благодаря, прежде всего, доразмещению правительством еврооблигаций и покупке регулятором валюты на межбанковском валютном рынке.

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В целом динамику резервов в течение июля определяли операции по управлению государственным долгом. По данным НБУ, валютные поступления в пользу правительства составили 665,8 млн долл. в частности 525,8 млн долл. - от дополнительного выпуска еврооблигаций, а 140 млн долл. - от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 416,9 млн долл.

Кроме этого, на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

"Первые недели июля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности из-за активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 188 млн долл. США. Операции по продаже валюты регулятор не проводил", - говорится в сообщении.

Также в июле динамику международных резервов определяла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют.

В прошлом месяце их стоимость выросла на 156,5 млн долл.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в НБУ.

Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и на 1 июля 2021 года составили 28,358 млрд долл. в эквиваленте.

Прогноз инфляции

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году. При этом Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным – на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Автор: Екатерина Жирий