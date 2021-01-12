По его словам, объем плановых платежей государства в пользу Международного валютного фонда в 2021 году составляет около 1,6 миллиарда долларов.

Чистые международные резервы Украины по состоянию на 1 января составили 18,1 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем на начало декабря 2020 года (15,2 миллиарда долларов).

Читайте такжеМинэкономики прогнозирует падение ВВП УкраиныОб этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Чистые международные резервы НБУ (без учета задолженности перед МВФ) на 1 января 2021 года составляли 18,1 миллиарда долларов и достаточны для покрытия выплат государственного сектора и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами, которая в 2021 году составит около 7,2 миллиарда долларов", - написал он.

Выплаты по гособлигациям

Данилишин также отметил, что из внешней задолженности перед нерезидентами около 2 миллиардов долларов должны быть выплачены правительством по еврооблигациям в сентябре 2021 года, а также для покрытия дефицита текущего счета, который по прогнозу НБУ ожидается в 2021 году на уровне 3,5 миллиарда долларов.

Выплаты по кредитам МВФ

По его словам, объем плановых платежей государства в пользу Международного валютного фонда в 2021 году составляет около 1,6 миллиарда долларов, в том числе 1,36 миллиарда долларов – на погашение основной суммы долга и 260 миллионов долларов - процентные платежи.

"Необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств по действующему соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около 2,9 миллиарда долларов", – написал Данилишин.

Глава Совета НБУ резюмировал, что с учетом выплат по задолженности банковского и корпоративного секторов, а также межфирменного долга, общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Чистые международные резервы Национального банка Украины за ноябрь 2020 года сократились на 0,9% - до 15,2 миллиарда долларов.

Справка УНИАН

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.

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Автор: Богдан Слуцкий