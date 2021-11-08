Негативными факторами для гривни остается энергетическая ситуация, тяжелая эпидемиологическая ситуация и озабоченность западных партнеров относительно скопления вооруженных сил РФ вблизи границ Украины.

Курс гривни в понедельник, 8 ноября, торгуется на уровне 26,09 грн/долл., рынок находится под давлением продавцов, однако желающих купить валюту мало.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

"В ближайшей перспективе гривня может еще несколько укрепиться на фоне избыточного предложения валюты до уровня 26-26,1 гривен за доллар США. После того как предложение на рынке стабилизируется, курс может вернуться к предыдущим отметкам", - сказал Шевчишин.

Он отметил, что участники рынка продолжают переваривать продажи валюты после привлечения "Укрэнерго" 825 млн долл. через еврооблигации. За два дня распродажи "Укрэнерго" не смогла реализовать всю сумму, поэтому рынок опасается возобновления давления продавцов валюты. В ожидании также находятся аграрии, металлурги, ІТ-сектор, которые готовы включиться в продажи, если пойдет откат.

Читайте такжеРынок криптовалют: эксперты удивили прогнозом по курсу биткоинаПока рынок находится под давлением, НБУ продолжает накапливать валютные резервы. Так, за октябрь золотовалютные резервы Украины увеличились на 3,3%, до 29,7 млрд долларов США за счет покупки валюты на межбанке.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой, однако число вакцинированного населения растет. Кроме того, стало известно, что ЮНИСЕФ доставил в Украину около 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках глобальной инициативы Covax.

Энергетический кризис в Украине

По словам аналитика, негативным фактором для гривни остается энергетическая ситуация, которая вынуждает правительство импортировать электроэнергию. При этом предстоящее похолодание может усложнить кризис в энергетике.

"Нехватку угля испытывают не только энергетики, металлургическая отрасль (один из крупнейших экспортеров) испытывает нехватку коксующегося угля, что приводит к спаду в производстве. В свою очередь, аграрии жалуются на низкие уровни осадков, что угрожает большими потерями озимых культур. Эти факторы, а также необходимость закупки газа, будут стимулировать покупки иностранной валюты", - сказал эксперт.

Также Шевчишин отметил растущую озабоченность западных партнеров и Украины относительно скопления вооруженных сил РФ вблизи границ Украины и активизацию боевых действий на линии разграничения. Это ограничивает активность нерезидентов, которые, пользуясь сильными уровнями гривни, покупают валюту и выходят из ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий