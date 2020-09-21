Почти 7 миллиардов гривень выданы в качестве рефинансирования ранее полученных займов.

Украинские банки в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» за прошедшую неделю предоставили 268 новых кредитов на общую сумму 682 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, всего по состоянию на 21 сентября выдано 3506 кредитов на общую сумму 8,5 млрд грн.

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«С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 3506 займов на общую сумму в 8,485 млрд грн. Из них 6,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных займов, 1,4 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 310,5 млн грн - на пополнение оборотных средств», - сказано в сообщении.

Хронология событий

3 февраля правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

В программе принимают участие 18 банков.

4 сентября 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко заявил о том, что правительство намерено расширить программу доступного кредитования "5-7-9%" на средний бизнес.

13 сентября президент Украины Владимир пообещал расширить действие программы на фермеров.

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Автор: Екатерина Жирий