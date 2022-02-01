Также он добавил, что золотовалютные резервы Украины "остаются на рекордном уровне, что защищает от различных колебаний и укрепляет экономический иммунитет".

Ситуация в отечественной экономике постепенно стабилизируется, а в финансовой системе все находится под контролем.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

"Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов. Гривня на сегодня, слава богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть уже положительная динамика относительно наших облигаций, их котировки возвращаются на свой прежний уровень, значит финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", - сказал он.

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Также он добавил, что золотовалютные резервы Украины "остаются на рекордном уровне, что защищает от различных колебаний и укрепляет экономический иммунитет".

Российская агрессия:

В конце января 2022 года Зеленский заявил, что из украинской экономики выведено 12,5 млрд долларов из-за тревожной информации, которая связана с возможной внешней угрозой со стороны Российской Федерации.