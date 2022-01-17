Со второй половины января программа будет расширена - украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

С начала запуска программы "еПоддержка" украинцы уже потратили почти 1,5 млрд грн из полученных средств.

Как сообщили в Министерстве экономики, более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено почти 7 млрд грн.

В частности, по видам расходов самыми популярными стали: книжные магазины – 490 млн грн; кинотеатры – 386 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн; железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн; спорт – 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Читайте такжеБолее полумиллиарда за две недели: на что украинцы тратят "еПоддержку"

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Программа "еПоддержка":