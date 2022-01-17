С начала запуска программы "еПоддержка" украинцы уже потратили почти 1,5 млрд грн из полученных средств.
Как сообщили в Министерстве экономики, более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено почти 7 млрд грн.
В частности, по видам расходов самыми популярными стали: книжные магазины – 490 млн грн; кинотеатры – 386 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн; железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн; спорт – 146 млн грн.
В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена – украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
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Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Программа "еПоддержка":
- Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года, и будет реализовываться в несколько этапов.
- На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дія".
- На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.
- Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается.
- Полученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Средства потратить как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
- Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными нельзя.
- К программе привлечены "Монобанк", "Альфа-банк", "А-банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".