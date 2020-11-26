Кредитование может быть удобным и безопасным финансовым инструментом, таким же, как и кредитная карта. Конечно, если не допускать определенных ошибок.

Финансовый портал Minfin.com.ua изучил 5 самых распространенных ошибок при оформлении кредита на карту и кредита наличными. Не допуская их, вы сможете улучшить опыт оформления займа и сэкономить на процентах.

Далее – краткий обзор этих ошибок.

Ошибка 1: игнорировать условия акций

Акции от банков и микрофинансовых организаций выглядят очень заманчиво, но на самом деле в них может оказаться много подводных камней. Например, в очень выгодный кредит под 0,01% может быть включена обязательная страховка.

Встречались случаи, когда в правилах акции мелким шрифтом указывалось: акционные условия предоставляются клиентам по желанию кредитора. То есть, после оформления займа, в итоге, скидку клиент мог так и не получить.

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, рекомендуем изучить правила предоставления акции или уточнить их у менеджера организации, в которой вы собираетесь брать кредит. Так вы будете предупреждены обо всех нюансах и сможете определить, подходят ли вам такие условия.

Ошибка 2: не следить за копейками

Судя по отзывам на форумах, штрафы из-за невыплаченных копеек – наиболее распространенная проблема среди клиентов МФО.

По привычке заемщики не обращают внимание на цифры после запятой, хотя на эти незакрытые суммы могут начисляться штрафные пени. В случае с микрофинансовыми организациями, даже долг в 10 копеек спустя время превратится в большую проблему: в некоторых МФО пеня за просроченный платеж может достигать 2% в день.

Поэтому, во время оформления кредита, обратите внимание на всю сумму целиком и запомните ее. Также, при оформлении кредита в банке эксперты советуют отключить услугу округления средств (например, такие автоматически включены в Monobank и ПриватБанке) на время пользования займом.Это поможет увидеть долг целиком, и потом не тратить деньги на пени.

Ошибка 3: не брать в расчет свою кредитную нагрузку

Клиенты банков и микрофинансовых организаций часто жалуются на то, что выплата долга является непосильной ношей для них. Это происходит из-за того, что и заемщик, и кредитор проигнорировали коэффициент допустимой кредитной нагрузки.

Если выплата долгов забирает больше 40% месячного бюджета семьи, выплата кредита может стать проблемой. Тогда будет складываться ощущение, что долг весит намного больше, чем сумма, которую одалживали. Перед тем, как оформлять кредит, рекомендуем рассчитать свой коэффициент допустимой нагрузки. Так вы будете знать, какая сумма для выплат приемлема, а какую вам не потянуть.

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Автор: УНИАН