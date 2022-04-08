УНИАН подсчитал, во сколько может обойтись переселенцам месяц жизни в Венгрии.

Война России с Украиной вынудила миллионы граждан покинуть свои дома. Многие переселенцы ищут безопасное пристанище в Венгрии. По данным ООН, в Венгрию переехало примерно 400 тысяч украинцев.

Цены на жилье в Венгрии

Стоимость жилья в Венгрии зависит от населённого пункта. Очевидно, в столице страны Будапеште аренда стоит значительно дороже. Снять жилье можно по цене от 7 тысяч грн до 15 тысяч грн за месяц.

Сервисы аренды жилья показывают, что в зависимости от месторасположения квартиры и количества комнат цены на аренду в месяц примерно такие:

однокомнатная квартира в центре - в 10 тыс. грн;

однокомнатная квартира в черте города - 7,5 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре - 18 тыс. грн;

трехкомнатная в черте города – 13 тыс. грн.

Не забывайте также про коммунальные услуги. Платежки за двухкомнатную квартиру обойдутся примерно в 4 тысячи грн.

Найти жилье в Венгрии можно на сайте kvartyra.hu.

Цены на продукты в Венгрии

Украинцев приятно удивят цены на продукты в Венгрии. Еда здесь в целом стоит немного дешевле, чем в украинских супермаркетах. К примеру, килограмм куриного филе стоит 120 грн, риса - 25 грн, молока - 19 грн, твердого сыра - 150 грн. Десяток яиц обойдется 35 грн, буханка хлеба - 15 грн. Немного дороже, чем в Украине, стоят фрукты и овощи.

Цены на транспорт и мобильную связь в Венгрии

Цены на общественный транспорт отличаются в каждом городе. В Венгрии можно купить единоразовый билет на поезд или автобус, или оформить проезд на месяц. Один проезд на общественном транспорте стоит примерно 32 грн, а месячный - около 870 гривен.

Литр бензина в среднем стоит 32 грн.

Мобильная связь обойдется примерно в 3 грн за минуту разговора без специальных тарифов. Интернет со скоростью 60 Мбит/с стоит в среднем 372,46 грн в месяц.

Работа для переселенцев в Венгрии

Переселенцы, которые потеряли работу из-за переезда, могут попытаться устроиться на работу в Венгрии. В Венгрии есть большая потребность в представителях рабочей профессии: грузчиках, упаковщиках, разнорабочих, сантехниках, сварщиках, дальнобойщиках. Месячные зарплаты составляют примерно 20-25 тысяч грн. Найти работу можно на сайте jooble.org.

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