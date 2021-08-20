Теперь перед украинскими властями стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет.

После скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в своем блоге для Лига.

Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась сразу на 6,2%. И теперь перед украинскими властями стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет.

"Все больше международных аналитических групп, горнодобывающих и металлургических компаний мира начали заявлять о вероятности существенного сокращения производства стали в Китае до конца года. При этом некоторые крупные китайские производители стали уже заявили о сокращении производства. Ощущение, что мировые сырьевые рынки перегреты, есть у многих экспертов. И падение цен на фьючерсы на руду и кукурузу лишь отражает риски общего снижения цен на все сырьевые товары — нефть, аграрную и металлургическую продукцию", - подчеркнул эксперт.

По его убеждению, для Украины главная задача для правительства и Нацбанка — быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, а также на потерю интереса инвесторов к украинским долговым бумагам — государственным и корпоративным.

"Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно – госбюджета. А с другой — ухудшит условия для осуществления внешних заимствований. При этом давление на курс национальной валюты усилится. Правительство должно даже при реализации самых негативных экономических и политических сценариев обеспечить контролируемое ослабление курса гривны до 29-30 гривень за доллар к концу следующего года", - подчеркнул экономист.

Автор: Григорий Бондарь