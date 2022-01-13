По словам эксперта, даже в случае, если экономика развивается, рост социальных выплат происходит с определенным временным лагом после роста цен.

Универсальной альтернативой продуктовой карточке и подобным инициативам является рост реальных доходов населения, то есть рост зарплат и социальных выплат более быстрыми темпами, чем темпы инфляции.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявила старший экономист Центра экономической стратегии Александра Коломиец.

По словам эксперта, даже в случае, если экономика развивается, рост социальных выплат происходит с определенным временным лагом после роста цен.

"Но, даже в случае, если экономика развивается, рост социальных выплат происходит с определенным временным лагом после роста цен, поэтому в условиях высокой инфляции больше всего страдают слои населения, которые от них зависят – многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и т.д. нуждаются в поддержке государства во всех возможных и доступных формах", - подчеркнула Коломиец.

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В то ж время, эксперты говорят о том, что существует еще одна альтернатива продуктовым карточкам.

По мнению президента "Первого международного фонда развития Украины" Николая Волковского, более предметной альтернативой адресной денежной помощи могла бы стать закупка органами местного самоуправления "продуктовых пакетов" и ежемесячная раздача их семьям с низкими доходами, многодетным семьям, пожилым людям и т.д.

"Хотя в этой ситуации вероятность коррупции возрастет, однако был бы более жесткий подход к отнесению граждан к списку нуждающихся в такой поддержке", - пояснил Волковский.

Также, по его словам, можно создать бонусную карту, которая бы начисляла условные баллы: это могло бы помочь создать собственную электронную систему, не привязанную к реальной экономической ситуации, а сама сумма рассчитывалась бы в соответствии со стандартами потребительской корзины.

"Так бы условная социальная защита действовала не номинально, а реально, потому что рассчитанный объем, например, молока в месяц калькулировался в этих бонусах, имеющих постоянную величину (вплоть до того момента, пока государство не внесет изменения), поэтому гипотетический скачок цены с 20 до 50 или ее спад с 30 до 15 для этого человека не имел бы никакого значения, потому что покупатель выкупает квоту, а не сумму. Хотя и в этой концепции можно найти много недостатков, поскольку социальный вопрос однозначно не имеет четкого и одновекторного решения", - отметил Волковский.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Продуктовые карточки в Украине:

11 января 2022 года появилась информация о том, что в Офисе президента обговаривают возможность введения в Украине талонов на питание.

Талоны на продукты питания получат граждане с низким доходом. Предполагается, что карточки будут существовать не только в бумажном виде, но и в электронном - в приложении "Дія".

Что можно будет купить на продуктовые карточки:

Продуктовые карточки будут действовать не на все продукты, а только на "социально значимые". К такому перечню относятся:

гречка;

сахар;

макароны;

пшеничная мука;

молоко пастеризованное 2,5%;

пшеничный батон;

хлеб ржано-пшеничный;

куриные яйца;

мясо птицы;

вода минеральная негазированная;

масло сливочное 75,3%;

масло подсолнечное.

Кто получит талоны на еду:

Талоны будут предназначаться для малообеспеченных слоев населения. По разным подсчетам, на данный момент от 20% до 50% населения Украины нуждаются в помощи.

Коммунальную субсидию в Украине получают 2,5 миллиона домохозяйств. Поэтому можно ожидать, что и продуктовые карточки получат миллионы украинцев.

Во сколько введение продуктовых талонов обойдется Украине:

По оценкам экспертов, введение продуктовых талонов обойдется 50 млрд гривень. Эксперты предполагают, что другие социальные программы возможно придется урезать. Также есть опасения, что инициатива сильнее всего ударит по трудоспособному населению, которое является основным налогоплательщиком.