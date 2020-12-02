Соглашением предусматривается получение грантов в размере до 24,5 млн евро.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии о сотрудничестве по реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

Как передает корреспондент УНИАН, за закон Украины «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2016) (проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц»)» (№ 0070) проголосовали 311 народных депутатов.

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Соглашение было подписано 3 июня 2020 года в Киеве.

Им предусматривается получение Украиной финансовых ресурсов в виде грантов в размере: до 24 млн 500 тыс. евро - для проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».

Согласно пояснительной записке, подписанной вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковом, реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета Украины.

В соответствии с соглашением, операции с грантами, оплачиваемыми в связи с проектом «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», включая приобретение и ввоз товаров, работ и услуг, за счет KfW освобождаются от налогов и сборов, взимаемых в Украине. Это касается всех процедур выплат, осуществляемых KfW.

Жилье для переселенцев

29 октября 2019 года Кабмин расширил государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году.

27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины принял решение, которое должно было позволить ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье.

Согласно решению правительства участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы должны были приобрести жилье на льготных условиях. Речь шла о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. На эту программу правительство должно было 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц.

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Автор: Надя Пришляк