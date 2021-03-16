Самыми популярными среди украинских заробитчан стали специальности, которые не требуют высокой квалификации.

В этом году вместе с вакцинацией во многих странах мира началась и третья волна пандемии коронавирус, не исключением стала и Европа. Стремительное распространение болезни заставило ряд европейских стран вернуться к суровым ограничениям и локдаунам.

Об этом сообщает ТСН.uа.

"Как отмечают эксперты, с увеличением темпов распространения коронавирус в странах Европы растет и спрос на украинских работников. Более того впереди весенне-летний сезон полевых работ, а потому новые карантинные ограничения, как утверждают рекрутинговые компании, не являются препятствием для заробитчан, которых ждут европейские работодатели. В то же время работать за пределами Украины стремится все больше и наших граждан", - говорится в сообщении.

Журналисты узнали, куда чаще всего едут украинцы, кого ищут иностранные работодатели, есть ли работа в условиях локдауна и какова сейчас ситуация с пересечением границы.

Как показали последние февральские исследования, 63% украинцев, которые ищут работу, планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Большинство заробитчан выезжает на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более долгий срок. 93% опрошенных планируют и дальше работать за пределами Украины, несмотря на пандемию. Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% опрошенных украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% заробитчан – только на сезонные работы, которые длятся несколько месяцев.

Самые популярные страны среди украинских заробитчан

Польша-50%

Чехия-11%

Германия-9%

Литва – 2%

Словакия – 1,5%

Самые популярные сферы трудоустройства

Производство – 26,5%

Строительство – 24%

Транспорт и логистика – 11%

Сфера обслуживания – 9%

Агросектор – 8,5%

Домашние услуги и работа с детьми – 6,5%

Сфера красоты – 1,5%

Самыми популярными в странах ЕС являются специальности, которые не требуют высокой квалификации, среди них: работа на производстве (склады, производственные линии, упаковки), работа на строительстве и перевозки. Отслеживают такую тенденцию в сервисе по поиску работы за рубежом "Razem Work".

В ближайшее время ожидают роста спроса на сезонные работы (сбор овощей/фруктов, работа в теплицах и т. п).

Также растет спрос на работников из сферы медицины, которых сейчас не хватает едва ли не в каждой стране, свидетельствуют данные сервиса.

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Автор: УНИАН