В этом году вместе с вакцинацией во многих странах мира началась и третья волна пандемии коронавирус, не исключением стала и Европа. Стремительное распространение болезни заставило ряд европейских стран вернуться к суровым ограничениям и локдаунам.
Об этом сообщает ТСН.uа.
"Как отмечают эксперты, с увеличением темпов распространения коронавирус в странах Европы растет и спрос на украинских работников. Более того впереди весенне-летний сезон полевых работ, а потому новые карантинные ограничения, как утверждают рекрутинговые компании, не являются препятствием для заробитчан, которых ждут европейские работодатели. В то же время работать за пределами Украины стремится все больше и наших граждан", - говорится в сообщении.
Журналисты узнали, куда чаще всего едут украинцы, кого ищут иностранные работодатели, есть ли работа в условиях локдауна и какова сейчас ситуация с пересечением границы.
Как показали последние февральские исследования, 63% украинцев, которые ищут работу, планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Большинство заробитчан выезжает на сезонные работы, однако каждый третий ищет работу на более долгий срок. 93% опрошенных планируют и дальше работать за пределами Украины, несмотря на пандемию. Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% опрошенных украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% заробитчан – только на сезонные работы, которые длятся несколько месяцев.
Самые популярные страны среди украинских заробитчан
- Польша-50%
- Чехия-11%
- Германия-9%
- Литва – 2%
- Словакия – 1,5%
Самые популярные сферы трудоустройства
- Производство – 26,5%
- Строительство – 24%
- Транспорт и логистика – 11%
- Сфера обслуживания – 9%
- Агросектор – 8,5%
- Домашние услуги и работа с детьми – 6,5%
- Сфера красоты – 1,5%
Самыми популярными в странах ЕС являются специальности, которые не требуют высокой квалификации, среди них: работа на производстве (склады, производственные линии, упаковки), работа на строительстве и перевозки. Отслеживают такую тенденцию в сервисе по поиску работы за рубежом "Razem Work".
В ближайшее время ожидают роста спроса на сезонные работы (сбор овощей/фруктов, работа в теплицах и т. п).
Также растет спрос на работников из сферы медицины, которых сейчас не хватает едва ли не в каждой стране, свидетельствуют данные сервиса.
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