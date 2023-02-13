Документ подписали представители ряда правозащитных организаций.

Обеспечить справедливую и обоснованную компенсацию за имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии против Украины - один из ключевых приоритетов для власти в направлении защиты прав человека на 2023 год. Об этом идет речь в документе "10 приоритетных шагов в сфере защиты прав человека в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии на 2023 год", подготовленном рядом правозащитных общественных организаций.

Документ подписали представители Центра прав человека ZMINA, ГО КрымЅОЅ, БФ "Право на защиту", ГО "Донбасс СОС", Крымская правозащитная группа, ГО "Восток СОС", Общественный холдинг "Группа влияния", БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервисез".

По мнению представителей правозащитных объединений, справедливую и обоснованную компенсацию за имущество, поврежденное в результате российской агрессии, должны предоставлять по прозрачной и доступной внесудебной процедуре, предусмотренной отдельным специальным законом.

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"Одной из инициатив, призванных урегулировать этот вопрос, является законопроект № 7198, взят за основу 01.04.2022 (теперь он ожидает второго чтения). Законопроект определяет правовые и организационные основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества (квартиры, иные жилые помещения в здания, дома усадебного типа и т. д) вследствие военных действий, террористических актов, диверсий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с 24.02.2022. Также он призван определить основы создания и ведения Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а наибольшее внимание законопроект уделяет предоставлению компенсации за уничтоженные объекты недвижимости, хотя много связанных с этим условий, как и порядок предоставления компенсации за поврежденные объекты, дополнительно установить правительство", - говорится в документе.

По мнению правозащитников, в сегодняшней версии законопроекта остается вопрос о получении компенсации ущерба, нанесенного до начала широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины. "В дополнительном урегулировании может нуждаться и вопрос о предоставлении компенсации пострадавшим, которые уже восстанавливают свою уничтоженную или поврежденную недвижимость самостоятельно. Итак, проект закона № 7198 надо доработать с учетом ключевых замечаний и принять во втором чтении", - подчеркивают авторы.

Среди других шагов, которые должны стать приоритетными в 2023 году в сфере защиты прав человека, правозащитники выделили ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, введение административной (внесудебной) процедуры признания актов гражданского состояния, в которые произошли на временно оккупированных территориях Украины, четкое законодательное определение категорий лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, авторы также считают ключевыми для власти внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за коллаборационную деятельность, создание условий для подтверждения образовательных квалификаций теми, кто получил образование на временно оккупированной территории, изменение подходов к назначению пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, обеспечение эффективного механизма эвакуации гражданского населения во время военного положения.