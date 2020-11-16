На фоне оптимистичных новостей об успехах в разработке вакцины от COVID-19 ряд важнейших фондовых индексов мира начал расти.
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Об этом сообщает BBC. Так американская компания Moderna объявила, что ее экспериментальный препарат показал эффективность на 94,5%. После этого акции Moderna быстро взлетели на 7%.
Новость также помогла компаниям, пострадавшим от пандемии, таким как холдинг IAG (владелец British Airways). Акции IAG выросли примерно на 11%. Британский фондовый индекс FTSE вырос примерно на 1,9%.
Американские фондовые индексы также укрепились. Так, Dow Jones Industrial Average поднялся примерно на 1,1%, а S&P 500 – на 0,7% с наивысшего показателя прошлой недели.
Парижская биржа показала рост в 2,1%, а в германии фондовый рынок укрепился на 1%.
Рост на рынках начался еще на прошлой неделе, когда стало известно, что вакцина от Pfizer и BionTech эффективна на 90%.
Примечательно, что новости об эффективной на 95% вакцине от Moderna привели к обвалу акций Pfizer.
Вакцина от коронавируса: что предлагают Pfizer и Moderna
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.
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