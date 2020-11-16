Акции компании Moderna быстро взлетели на 7%.

На фоне оптимистичных новостей об успехах в разработке вакцины от COVID-19 ряд важнейших фондовых индексов мира начал расти.

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Об этом сообщает BBC. Так американская компания Moderna объявила, что ее экспериментальный препарат показал эффективность на 94,5%. После этого акции Moderna быстро взлетели на 7%.

Новость также помогла компаниям, пострадавшим от пандемии, таким как холдинг IAG (владелец British Airways). Акции IAG выросли примерно на 11%. Британский фондовый индекс FTSE вырос примерно на 1,9%.

Американские фондовые индексы также укрепились. Так, Dow Jones Industrial Average поднялся примерно на 1,1%, а S&P 500 – на 0,7% с наивысшего показателя прошлой недели.

Парижская биржа показала рост в 2,1%, а в германии фондовый рынок укрепился на 1%.

Рост на рынках начался еще на прошлой неделе, когда стало известно, что вакцина от Pfizer и BionTech эффективна на 90%.

Примечательно, что новости об эффективной на 95% вакцине от Moderna привели к обвалу акций Pfizer.

Вакцина от коронавируса: что предлагают Pfizer и Moderna

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.

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Автор: Дмитрий Захаров