По мнению политолога, усиление налоговой нагрузки на крупный бизнес приведет к уменьшению доходов бюджета.

Украинским чиновникам стоит работать над созданием в Украине уравновешенной налоговой политики, чтобы способствовать улучшению бизнес-климата и, как следствие, росту национальной экономики.

Об этом сказал политолог Николай Давидюк и интервью 24 каналу.

«Надо стараться создать дополнительные условия зарабатывания для наших компаний, для наших предприятий, потому что все же они наполняют наш бюджет. И они помогают украинским семьям содержать свои семейные бюджеты. Поэтому здесь нужна бережливая, четкая государственная проукраинская позиция, а не попытки какими-то быстрыми росчерками пера в кабинетном режиме решать те или иные вопросы», – сказал он.

По мнению политолога, инициированное правительством усиление налоговой нагрузки на крупный бизнес в Украине лишь замедлит рост экономики и, наконец, приведет к уменьшению доходов бюджета.

«Экономика – это вещь чувствительная, ее нужно понимать, и самое главное – смотреть на несколько шагов вперед, а не пытаться... залезть кому-то в карман. Обычно, как показывает мировой опыт, это не работает», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и предусматривается усиление налоговой нагрузки на крупные компании. По словам министра финансов Сергея Марченко, принятие законопроекта позволит привлечь в бюджет более 60 млрд грн.

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Автор: Иван Бойко