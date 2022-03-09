Отмечается, что МВФ изменил фокус переговоров с украинскими властями в рамках текущего сотрудничества по реформам на кризисное управление.

Исполнительный совет МВФ 9 марта соберется, чтобы рассмотреть предложение о выделении Украине экстренного финансирования. Идет речь о 1,4 миллиарда долларов.

Директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева заявила, что такая помощь имеет целью сделать шок для украинской экономики не таким мощным, говорится на сайте МВФ.

По ее словам, МВФ изменил фокус переговоров с украинскими властями в рамках текущего сотрудничества по реформам на кризисное управление.

"Сотрудники МВФ ежедневно контактируют с ключевыми должностными лицами из Украины. Это так поразительно видеть, как они работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений. Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для нее наступит момент восстановления", – заявила Георгиева.

По ее словам, МВФ помогает Украине мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы.

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