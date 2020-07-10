В МВФ опасаются, что инфляция будет слишком низкой

В МВФ уверены, что кредитование должно осуществляться в формате инвестиций.

Учитывая масштаб пандемии, все больше компаний могут становиться неплатежеспособными, однако господдержка в виде кредитов только обременит такие компании долгами.

Об этом как пишет Reuters, заявила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат на вебинаре, организованном МВФ и Токийским университетом.

Она также сказала, что хотя рост цен на продукты питания в некоторых странах ускорился, общая потребительская инфляция, скорее всего, останется низкой в большинстве регионов мира, поскольку потеря рабочих мест будет сдерживать рост заработной платы.

«Мы больше опасаемся, что инфляция будет слишком низкой, а не слишком высокой», — сказала она.

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«Поскольку возникает более серьезный вопрос о несостоятельности компаний, государственная поддержка должна в большей степени выглядеть как инвестиции в акции, а не увеличение долгов. В противном случае, мы получим большое количество фирм, которые выходят из кризиса с огромными долговыми обязательствами… Если кредитование больше примет форму инвестиций в акции… то это будет меньшим бременем для фирм. Это облегчит компаниям выход из кризиса», — отметила Гопинат.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7%, которые прогнозировал в апреле, отметив, что восстановление экономики Украины после вызванного пандемией коронавируса спада до докризисных показателей может продлиться до 2023-2024 годов.

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