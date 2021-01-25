Документ определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период.

Министерство финансов Украины начало подготовку бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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"Минфин начал процесс подготовки бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Документ определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в декабре 2018 года приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования.

Госбюджет 2021

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

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Автор: Богдан Слуцкий