Массовые обыски у налоговиков: СБУ арестовала 600 миллионов гривень

СБУ пресекла противоправную деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп.

Служба безопасности Украины пресекла противоправную деятельность должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп.

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Как говорится в сообщении на сайте ведомства, СБУ продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности отдельных субъектов хозяйствования под «крышей» налоговых органов.

Также СБУ принимаются системные меры по недопущению потерь госбюджета и блокированию работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем.

«В течение последних нескольких дней: наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн; в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн; объявлено о подозрении лицу, которое осуществляло несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы», - говорится в сообщении.

Кроме того, принимаются другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещению государственных убытков, привлечению к ответственности всех лиц, причастных к махинациям.

В СБУ напомнили, что вчера, 7 мая, было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.