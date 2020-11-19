Курс гривни к евро ослаб до 33,44 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 20 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,26 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,44 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 19 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,26 (19 ноября – 28,13);

100 EUR – 33,44 (19 ноября – 33,36).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,29/28,31 грн/долл., к евро – на уровне 33,48/33,50 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий