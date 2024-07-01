Отмечается, что покупка валюты сейчас может оказаться не самым лучшим вариантом.

В нынешних условиях на валютном рынке сложно определиться, что делать с валютой. Эксперты дали украинцам несколько советов.

Так, экономист Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что для тех, у ког есть депозиты в гривне, ничего не изменилось – это самый простой и надежный способ не только сохранить сбережения, но и кое-что заработать, пока проценты перекрывают инфляцию.

"Те, кто упорно покупает валютные наличные, в убытке. Например, за июнь курс продажи доллара снизился в среднем на 25 копеек, а курс покупки – на 10 копеек. То есть при возможной конвертации его в гривну имеем минус 35 копеек на каждом долларе, а каждые 40 гривен на депозите дали доход в 40 копеек", - объяснил эксперт.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что многие украинцы больше доверяют не гривне или доллару, а евро.

"Похоже, что евроориентирование Украины начинается с евро. За 5 месяцев 2024 года украинские банки завезли наличного евро на 5% больше, чем за весь 2023 год, а именно: 1,61 млиллиарда евро против 1,53 миллиарда. Каждая четвертая банкнота - это евро", - отметил аналитик.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко дал украинцам, которые едут в Европу, практический совет - не стоит покупать евро номиналом больше 100 евро, потому что банкноты большого номинала не всегда принимают при наличных расчетах.

Курс доллара в Украине - прогноз

Кабмин в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует рост курса доллара до более чем 45 гривень, а также замедление роста экономики в следующем году

При этом экономические эксперты считают, что в первую неделю июля на валютном рынке будет спокойно, а возможный рост курса доллара будет незначительным и кратковременным.

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