Курс гривни к евро установлен на уровне 46,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 16 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,61 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 42 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,17/41,20 грн/долл., а евро - 46,63/46,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 апреля снизился на 15 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар, а курс евро снизился на 25 копеек - до 47,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 гривни, а евро - по курсу 46,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что сейчас гривна остается на 1,5% крепче, чем в начале года. Незначительное ослабление вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривны. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривну относительно евро, реагируя на мировые тенденции, и увеличивать разницу в стоимости этих валют для украинского рынка.

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