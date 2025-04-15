НБУ ослабляет гривню относительно евро, реагируя на мировые тенденции.

Прошедшая неделя завершилась ослаблением курса доллара США относительно евро, что повлияло и на украинский валютный рынок. НБУ ослабил на прошлой неделе гривню к доллару США и евро, увеличив спред между ними.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Объем продажи валюты на межбанковском рынке упал на 12%, а объем покупки уменьшился лишь на 1%. Поэтому чистая покупка валюты выросла на 63% до 275 млн долларов. В розничном сегменте чистая покупка упала на 36% до 80 млн долларов. Соответственно общий дефицит валюты на рынке вырос на 21% до 356 млн долларов", - говорится в документе.

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Отмечается, что НБУ на прошлой неделе увеличил интервенции на 37% до 536 млн долларов, особенно в конце недели. Кроме того, регулятор ослабил курс гривни к доллару на 0,5% до 41,39 грн/долл., и из-за роста стоимости евро относительно доллара ослабил официальный курс гривни к евро на 3% до очередного максимума - 46,92 грн/евро (по состоянию на 14 апреля).

Аналитики объясняют уменьшение продажи валюты с вероятным нежеланием экспортеров продавать выручку из-за повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках. Прошлонедельное ослабление курса гривны к доллару незначительное и лишь свидетельствует о возвращении к более привычным уровням после существенного укрепления в начале апреля.

"Сейчас гривня остается на 1,5% крепче, чем в начале года. Незначительное ослабление вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривни. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривню относительно евро, реагируя на мировые тенденции, и увеличивать разницу в стоимости этих валют для украинского рынка", - считают в компании.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 15 апреля снизился на 15 копеек и составляет 41,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 25 копеек - до 47,15 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 40,96 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,85 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 46,80 грн/евро, а курс продажи - 46,50 грн/евро.

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