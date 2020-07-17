Лидеры ЕС рассмотрят план спасения своей экономики

Также европейские лидеры должны обсудить семилетний бюджет блока.

Лидеры ЕС в пятницу начнут первый за много месяцев очный саммит в Брюсселе, чтобы рассмотреть предложение по долгосрочному бюджету Евросоюза и фонд восстановления экономики, однако разногласий между странами-членами крайне много.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне встречи глава Евросовета Шарль Мишель призвал лидеров к поиску соглашения и проявления политической воли.

В письме к главам стран он отметил, что со времени последнего саммита в июне продолжалась интенсивная работа со всеми государствами ЕС, институты Евросоюза учли высказанные опасения.

"Исходя из этого, я выдвинул предложение об устранении основных трудностей и наведении мостов между разными позициями", - отметил глава Евросовета.

Брюссель предложил план восстановления экономики на сумму 750 миллиардов евро, из которых 500 миллиардов евро в виде субсидий и 250 миллиардов евро в форме займов.

Предложенный план, получивший название Следующее поколение ЕС, не только не получил поддержки среди государств-членов ЕС, а и вызвал острую дискуссию между ними.

Также лидеры должны рассмотреть семилетний бюджет блока. В результате проведенных предварительных переговоров удалось уменьшить на 26 миллиардов евро его сумму которая составляет 1,074 триллиона евро.

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