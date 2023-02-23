Биржа WhiteBIT в начале войны была вынуждена покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить людей и расширить свою деятельность на мировой арене.

СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, харьковчанин Владимир Носов рассказал, как украинский бизнес поддерживает государство во время полномасштабной войны и какой вклад технологические компании из Украины ежедневно делают в победу.

Как он сообщил в эксклюзивном интервью для РБК-Украина, украинский бизнес постепенно выходит из состояния турбулентности. В целом украинцы за время полномасштабной войны открыли 50 000 новых бизнесов, а крупные игроки даже находят возможности для масштабирования на международном уровне. Среди них и биржа WhiteBIT, которая в начале войны была вынуждена покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить людей и расширить свою деятельность на мировой арене. По состоянию на сейчас WhiteBIT имеет представительства в 8 странах. В частности, это Австралия, Турция, Грузия, Португалия и Испания.

"Как руководитель, я в первую очередь должен был обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи людям и нашим ВСУ", - говорит Носов.

Видео дня

После российского вторжения 24 февраля WhiteBIT исключила Россию и рубль из всех процессов. Также криптобиржа активно сотрудничает с государственными органами Украины в рамках гуманитарной помощи населению и поддержки украинцев за рубежом. В частности, Владимир Носов рассказал о сотрудничестве с МИД Украины.

"WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с проблемами слуха и закупили специальные консульские чемоданы. В итоге имеем результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы бы не могли этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти", - считает Носов.

В то же время СЕО крупнейшей в Европе криптобиржи говорит об особой роли криптовалюты в противостоянии российской военной агрессии. По его словам, именно крипта в условиях войны предложила быстрые решения, на которые не способны консервативные финансовые инструменты.

"Блокчейн стал весомой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа Президента Украины United24 собрала на помощь Украине более $278 млн. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение для U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего криптопроцессингового софта WhitePay. Также многие другие фонды получают донаты в крипте", - отметил предприниматель.

На гуманитарные нужды компания WhiteBIT еженедельно передает почти 2 тысячи продуктовых наборов. Основная активность благотворительной деятельности биржи сосредоточена на прифронтовых регионах, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. Среди них и Харьковщина.

Кроме того, биржа донатит собственные средства в пользу ВСУ и Сил территориальной обороны. Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев почти 11 млн долларов. По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи своим людям и стране.

"Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Потому что еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны ежедневно. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, поэтому кто, как не мы? Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще важный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговых платформам и фондам. Мы сами напрямую донатим свои деньги на помощь Украине. Это наша принципиальная позиция", - сказал Носов.