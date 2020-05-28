Каждый шестой молодой человек в мире потерял работу из-за коронавируса

Больше всего от коронакризиса страдают работники в возрасте от 18 до 25 лет.

Около 135 миллионов человек в мире в первом квартале 2020 года, согласно уточненным данным Международной организации труда (МОТ), потеряли работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, что на 7 миллионов человек больше предыдущей оценки, опубликованной в апреле.

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Об этом сказано в отчете МОТ, опубликованном на сайте организации.

Больше всего пострадали люди, живущие в странах Северной и Южной Америки – потеря около 13,1% рабочих часов по сравнению с первым кварталом 2019 года.

На втором месте - Европа и Центральная Азия с потерей 12,9% рабочих часов.

В организации также отметили, что больше всего от коронакризиса страдают работники в возрасте от 18 до 25 лет. В частности, каждый шестой человек этой возрастной категории потерял работу в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Международной организации труда, опубликованном на сайте организации в апреле, более 1,6 миллиарда официально не оформленных работников в мире могут лишиться средств к существованию в связи с коронакризисом.

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