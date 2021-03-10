Экономист подчеркнул, что Антимонопольный комитет не обращает внимания на ситуацию, а попытки урегулировать ее административным путем не увенчались успехом.

Монопольное положение международных платежных систем Mastercard и Visa настолько очевидно, что государство не может продолжать игнорировать его.

Об этом заявил Олег Гетман, координатор экспертных групп Экспертной экономической платформы, на своей странице в Facebook.

Он обнародовал данные, которые подтверждают, что тарификация карточных платежных систем для украинского бизнеса не обоснована и нуждается в регуляции со стороны законодательной власти.

«В Украине сложилась ситуация, когда около 70% услуг эквайринга оказывают государственные банки, а в целом их доля на рынке банковских услуг составляет более 50%. В тоже время доля карточных платежных систем Mastercard и Visa составляет 67% и 32% от операций соответственно, они самостоятельно определяют минимальный размер комиссии интерчейндж. Государственные украинские банки вместе с международными платежными системами (Visa и Mastercard) – по сути являются монополистами на этом рынке без какой-либо конкуренции», – отметил Гетман.

Экономист подчеркнул, что Антимонопольный комитет не обращает внимания на ситуацию, а попытки урегулировать ее административным путем не увенчались успехом.

«Многочисленные попытки регулятора финансового сектора не привели к успешному решению проблемы. В частности, последние заявления заместителя главы НБУ в марте 2020 года о «снижении тарифов на интерчейндж, которое должно быть реализовано административным путем» – не нашли практической реализации. Постановление Кабмина №534, которое предписывало необходимость снижения тарифов на эквайринг также было проигнорирована», – подчеркнул эксперт.

Гетман призвал парламентариев внести изменения в ряд законов, чтобы дать Нацбанку полномочия, необходимые для установления справедливых тарифов на использование карточных платежных систем.

«В сложившейся ситуации, вмешательство регулятора (НБУ) или законодательного органа является уместным и экономически обоснованным. Например, можно дать НБУ, как мегарегулятору финансового сектора, возможность регулировать тарифы на эквайринг и интерчейндж – принять законопроект №4364 во втором чтении, внести изменения в статью 47 ЗУ Про банки и банковскую деятельность и законодательно обязать НБУ в течении трех месяцев проанализировать ситуацию и принять необходимые нормативно-правовые акты, которые закрепят обоснованный уровень тарифов эквайринга и комиссии на интерчейндж (с 2022 года) не выше определенного уровня», – резюмировал координатор Экономической экспертной платформы.

Он надеется, что компромисс в этом вопросе будет найден.

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Автор: УНИАН