В национальной валюте госдолг Украины в июле увеличился на 146,23 миллиардов гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2023 года составил 4,86 триллиона гривен или 132,92 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем в истории нашего государства.

"В течение июля 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 146,23 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 4 миллиарда долларов США", – говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

Как добавили в Минфине, государственный долг Украины составил 4,52 триллиона гривен (123,63 миллиарда долларов США) или 93,02% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

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"Государственный внешний долг составлял 3 050,34 млрд грн (62,76% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 83,41 млрд долл. США. Государственный внутренний долг составлял 1 470,75 млрд грн (30,26% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 40,22 млрд долл. США", – отмечают в министерстве.

Гарантированный государством долг Украины на конец прошлого месяца составил 339,5 миллиардов гривен или 9,28 миллиардов долларов.

Госдолг Украины

С начала полномасштабного российского вторжения дефицит государственного бюджета Украины ежемесячно составляет 4-5 млрд долларов. Для покрытия его в основном привлекаются кредиты от западных партнеров и международных финансовых организаций.

В 2022 году государственный долг Украины увеличился на 13,4 миллиарда долларов и составил 120 миллиардов долларов, а в первые шесть месяцев 2023 года этот показных вырос еще на 15,6% и достиг показателя в 128,8 млрд долларов.

По оценкам Международного валютного фонда, к концу текущего года соотношение государственного долга к ВВП может вырасти до 98,3%.

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