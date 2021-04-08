Банковское сообщество опасается, что законодательное регулирование размера интерчейндж и комиссии за эквайринг обусловит значительное замедление развития cashless-экономики и сворачивание сети безналичных расчетов в Украине (законопроекты №4178, №4178-1, №4364).

Об этом сообщила на своей странице в Facebook исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Читайте такжеГосударство должно ограничить монополию международных платежных систем – экспертПо ее словам, благодаря этой комиссии клиенты могут бесплатно получить карту и пользоваться ею. Также, как отмечается в сообщении, за счет дохода от интерчейндж банки финансируют различные программы лояльности. Например, кешбеки или так называемые льготные периоды пользования кредитными средствами на карточке.

"Иногда мы на карточке "заходим в минус". Случается. И банки дают нам льготный период для «погашения» этого минуса. Без процентов. Удобно и для многих украинцев, учитывая наши реалии, нужно. Или кэшбэк. Приятно, не так ли? Только о том, что все эти услуги нуждаются в расходах банков, мы не задумываемся. Сейчас у нас есть риск все эти «бонусы» потерять. И вернуться к «наличным» 90-х. Со старой проблемой "а где здесь банкомат поблизости", потому что нужно снять деньги. Между прочим, с карточки, которую, вероятно, вам будут выдавать платно", - говорится в заметке.

В свою очередь, банковское сообщество готово добровольно постепенно уменьшать комиссию интерчейндж в Украине. Предлагается, что с июля 2021 года ее размер не будет превышать 1.20%, с июля 2022-го – 1.00%, а с 2023 года – 0.90%. Соответствующее письмо уже направлено в офис Президента Украины.

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Автор: Григорий Бондарь