Даниил Гетманцев пояснил, что одна из причин возвращения к старой системе - это необходимость финансировать оборону государства.

Украина с 1 июля планирует вернуть довоенную систему налогов и проверки бизнеса.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.

"Возвращение к довоенному налогообложению - одно из условий МВФ для предоставления Украине 15,6 млрд долларов помощи. Законопроект о возврате старой налоговой системы уже написан", - сказал он.

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Гетманцев пояснил, что еще одна из причин возвращения к старой системе - это необходимость финансировать оборону государства.

"Мы собираем за месяц налогов на 80 млрд, а на войну тратим 130. остальное мы собираем путем заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают деньги на безопасность и оборону - это то, что мы собираем внутри страны. Важно, чтобы каждый гражданин и предприниматель, который не на фронте, выполнял свой гражданский долг уплатой налогов", - отметил народный депутат

Налоги в Украине-детали

1 февраля 2023 года Кабинет министров уже совершил первый шаг к возврату налогообложения граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля, а именно утвердил и направил соответствующий проект закона в Верховную Раду. Его планируют рассмотреть уже в ближайшее время в зале парламента.

Кабмин урегулировал вопрос относительно налогообложения доходов украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях во время полномасштабного вторжения РФ.

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