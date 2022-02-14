Канцлер Олаф Шольц объявил о новом несвязанном кредите Украине.

Германия выделяет Украине 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, а также откроет новый несвязанный кредит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в Киеве.

"Германия поддерживает Украину много лет словом и делом. Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу вас заверить, что мы будем продолжать эту поддержку. Поэтому я рад, что могу сегодня объявить быструю выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить о новом несвязанном кредите. И это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 миллионов евро.

8 февраля после визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона Офис президента Украины заявил, что Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.