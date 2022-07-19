Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств.

Авторитетное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эминента в иностранной валюте Беларуси с C до RD ("ограниченный дефолт").

Об этом говорится на сайте агентства.

Рейтинг Беларуси упал до "ограниченного дефолта" по истечении 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года.

29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям вместо этого будут перечислены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому будет иметь платежный агент. Однако платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, которая не позволяет осуществлять расчеты в альтернативных валютах. Поэтому платеж не был осуществлен по первоначальным условиям и не осуществлен до конца льготного периода.

Как отмечает агенство, снижение рейтинга касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается на уровне ССС, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте. Кроме того, аналитики Fitch не считают, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с предварительного просмотра 7 июля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, недавно рейтинговое агентство Moody'S сообщило о дефолте Беларуси по внешнему долгу.

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