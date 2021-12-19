По мнению аналитика, подтолкнуть курс к 28 грн/долл может спрос на валюту перед новогодними праздниками.

Финансовые эксперты разделились во мнениях относительно курса доллара на следующей неделе.

Об этом пишет "Сегодня".

Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин рассказал, что может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/долл.

"На следующей неделе целимся на 27,5 гривни за доллар… Неделя предпраздничная, компании выплачивают зарплаты, премии перед Новым годом, поэтому в начале недели могут наполнить рынок валютой. Но им будут противостоять бюджетные подрядчики, экспортеры с возмещенным НДС, которые традиционно перед праздниками получают выплаты. И чтобы не иметь гривневых рисков, отправляются на покупку валюты. Также покупателями останутся энергоимпортеры и нерезиденты. Если их запросы не будет поддерживать валютными интервенциями Нацбанк, то курс, преодолев 27,5 гривни за доллар, может устремиться на более высокие ценовые уровни, вплоть до 28 гривень и выше", – отметил он.

Читайте такжеКак изменится курс доллара перед Новым годом: свежий прогнозАналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн.

"На неделе доллар и евро будут относительно стабильны", – заявил эксперт.

По прогнозам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина и президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, курс на неделе будет в коридоре 27-27,5 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Катерина Шварц