Резуник обвинил в смерти руководство "Диамантбанка".

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, экс-член Наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник покончил с жизнью.

Об этом пишет Telegram-канал "ЗЕландия".

"В оставленной предсмертной записке он винит в своей смерти экс-нардепа Мартыненко и руководство обанкротившегося "Диамантбанка" - экс-главу правления Олега Ходачука, его первого зама Дмитрия Войтухова, вице-президента Игоря Саенко, экс-председателя набсовета Игоря Керзя и бывшего сотрудника СБ банка Игоря Плахотнева, утверждая, что те в составе ОПГ похитили средства, принадлежавшие ему и его семье. Мартыненко был одним из собственников «Диамантбанка", – говорится в сообщении.

"Отдельное письмо Резуник оставил человеку по имени Давид, в котором он просит помочь его семье восстановить справедливость и вернуть средства. По мнению следствия, речь идет об еще одном бывшем собственнике "Диамантбанка" Давиде Жвани", – пишут в Telegram-канале.

Что известно о банк

24 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным "Диамантбанк". 23 июня этого же года, Нацбанк принял решение о ликвидации этого банка.

"Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

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Автор: УНИАН