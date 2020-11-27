В доработанном бюджете правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% ВВП.

Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

"Последний этап прохождения документа - 27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству", - говорится в сообщении.

Отмечается, вчера Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

В проекте государственного бюджета на 2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Также правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.

Что этому предшествовало

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллиона 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллиона 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиардов гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября парламент утвердил проект в первом чтении. При представлении документа в зале Верховной Рады министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин при подготовке проекта к рассмотрению в первом чтении предусмотрел увеличение расходов более чем на 20 миллиардов гривень.

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Автор: УНИАН